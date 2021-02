Ignoriert Apple betrügerische Apps in seinem App-Store, weil sie zum Umsatz beitragen? Ein Entwickler zeigt, wie einfach es wäre, Scams zu identifizieren, wenn man denn wollte. Der App-Entwickler Kosta Eleftheriou ist sauer. Als Entwickler der erfolgreichen Tastatur-App Flicktype für die Apple Watch hat er sich mehrfach mit Betrügern konfrontiert gesehen, die seine App schlecht nachgebaut, teils seine Promo-Materialien geklaut und ihn dann auch noch im App-Store-Ranking überholt haben. The App Store has a big problem&x1f447;You: an honest developer, working hard to ...

