FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Dienstag über 1,21 US-Dollar gestiegen. Im Mittagshandel kostete die Gemeinschaftswährung 1,2108 Dollar. In der Nacht hatte der Euro rund einen halben Cent niedriger notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,2025 Dollar festgelegt.

Der Dollar ist zu allen wichtigen Währung unter Druck geraten. Weiterhin steht das geplante Konjunkturpaket der US-Regierung mit einem Volumen von 1,9 Billionen Dollar im Blick der Märkte. Einige Ökonomen fürchten, dass das Paket zu einer höheren Inflation führen könnte.

In Italien werden Weichenstellungen für die Regierungsbildung erwartet. Für den früheren Chef der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, geht es am Dienstag auf der Suche nach einer Regierung für Italien in die voraussichtlich letzte Sondierungsrunde. Italien ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone. Eine neue Regierung müsste über die Verwendung der Gelder aus dem Corona-Hilfspaket der EU entscheiden.

Konjunkturdaten vom deutschen Außenhandel fielen nicht besonders spektakulär aus. Zum Jahresende stagnierte die Entwicklung, im Gesamtjahr 2020 meldete das Statistische Bundesamt einen zu erwartenden coronabedingten Einbruch. Unter dem Strich setzt der Außenhandel seine Erholung fort, verliert aber etwas an Tempo. In den USA werden am Nachmittag keine marktbewegenden Daten veröffentlicht./jsl/bgf/stk