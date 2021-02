Tesla, BYD, NIO & Co: Günstigere Batterien sind der Schlüssel

Elektrofahrzeuge (EV) werden bald leistungsstärker, billiger und umweltfreundlicher sein als die heutigen Verbrennungsmotoren und spätestens in 17 Jahren an der Spitze der meistverkauften Autos stehen. Der neue "Vontobel Electric Vehicle Basket" bietet die Möglichkeit, an diesem spannenden Thema zu partizipieren.

Tesla-Aktie geht durch die Decke

Krisen verstärken bestehende Trends. Das vergangene Jahr hat dies eindrucksvoll bestätigt. So wundert es nicht, dass Tesla (WKN: A1CX3T / ISIN: US88160R1014) ganz oben auf der Liste der Top-Performer im Jahr 2020 steht. Der Aktienkurs des Elektroauto-Pioniers stieg um sagenhafte 843 Prozent. Damit hat das Unternehmen einen höheren Börsenwert als Toyota, VW, Renault-Nissan, General Motors, Hyundai-Kia, SAIC Motor, Ford, Honda und Fiat-Chrysler zusammen.

Und dies, obwohl Tes

Bildquelle: Pressefoto Tesla

la anders als die anderen genannten Autohersteller im Jahr 2020 keine Millionen an Autos verkauft hat. Einen noch stärkeren Zuwachs verzeichnete der chinesische Elektroauto-Pionier Nio, deren Titel im Jahresverlauf um 1000 Prozent zulegten.

