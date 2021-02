DGAP-Ad-hoc: UMT United Mobility Technology AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

09.02.2021 / 14:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

München, 09.02.2021

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Ad-hoc-Mitteilung: Vorstand der UMT United Mobility Technology AG beschließt Sachkapitalerhöhung und bestellt ein weiteres Vorstandsmitglied Durch Beschluss der Hauptversammlung der UMT United Mobility Technology AG (WKN: A2YN70, ISIN: DE000A2YN702) vom 29. Juni 2018 wurde der Vorstand der Gesellschaft nach § 7 Abs. 1 der Satzung ermächtigt das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 28. Juni 2023 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 10.516.784,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von neuen auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien zu erhöhen. Auf dieser Grundlage beschloss heute der Vorstand der UMT United Mobility Technology AG mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital um EUR 2.937.500,00 durch Ausgabe von 2.937.500 neuen, auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stammaktien (Stückaktien) mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie (Neue Aktien) gegen Sacheinlage. Damit wird das Grundkapital von derzeit EUR 2.353.356,00 auf EUR 5.290.856,00 erhöht. Die Neuen Aktien werden zum Ausgabebetrag von EUR 8,00 je Aktie ausgegeben und sind ab dem 1. Januar 2020 voll gewinnberechtigt. Die Sachkapitalerhöhung erfolgt mit der Absicht, eine 100%ige Beteiligung an der Buchberger Baugeräte Handel GmbH mit dem Sitz in Ingolstadt und an der Buchberger Baumaschinen Vermietung und Service GmbH mit dem Sitz in Ingolstadt durch Einbringung der Gesellschaftsanteile zu erzielen. Die Sachkapitalerhöhung erfolgt unter Ausschluss des Bezugsrechts. Einbringer bzw. Zeichner der Sachkapitalerhöhung ist die B2Btech GmbH mit Sitz in Grünwald. Der Beschluss steht unter dem Vorbehalt des Abschlusses eines Einbringungsvertrages. Zusätzlich wurde Herr Dr. Jürgen Schulz zum weiteren Mitglied des Vorstands bestellt. Kontakt: UMT United Mobility Technology AG

