Berlin (ots) - Elektroautos sind nur Zukunftsvision und ein Spielzeug für Technikfreaks? Dieses Image gilt heute nicht mehr. Stattdessen wirken Fahrer von Elektrofahrzeugen umweltbewusst, modern und wohlhabend. Das bestätigen die Teilnehmer einer aktuellen forsa-Studie im Auftrag von Vattenfall. Danach teilen 41% der Deutschen die Ansicht, dass die Wahl des Autoantriebs etwas über den Charakter eines Menschen aussagt.79 Prozent halten E-Mobil-Fahrer für umweltbewusstEmissionsfreies Fahren - und das am besten mit grünem Strom: Wer sich für ein E-Auto entscheidet, verbessert auf lange Sicht seine Ökobilanz. Das bestätigt auch die Mehrheit der Befragten: 79 Prozent schreiben Fahrern von Elektrofahrzeugen ein hohes Umweltbewusstsein zu, darunter etwas mehr Frauen (84%) als Männer (75%). Das Alter der Umfrageteilnehmer spielt dabei keine Rolle: Von den 18- bis 29-Jährigen (78%) bis zu den über 60-Jährigen (82%) halten alle Generationen Fahrer von Elektrofahrzeugen mehrheitlich für umweltbewusst.Junge Generation verbindet E-Mobilität mit WohlstandOb Busse, Taxen, Car-Sharing oder das eigene Auto: Fahrzeuge mit Elektroantrieb haben sich mittlerweile zum zeitgemäßen, alltagstauglichen Fortbewegungsmittel entwickelt. Entsprechend würde laut Vattenfall-Studie gut jeder zweite Befragte E-Mobil-Fahrer als modern bezeichnen. Unter den 18- bis 29-Jährigen stimmen sogar 83% dieser Aussage zu. Auch wenn Elektrofahrzeuge - nicht zuletzt dank staatlicher Förderungen - heute deutlich günstiger zu erstehen sind als noch vor einigen Jahren, würde die Hälfte der Deutschen Fahrer von Elektroautos als wohlhabend bezeichnen. Mit 97% unter den 18- bis 29-Jährigen steht dieser Aspekt vor allem bei der jungen Generation im Fokus.Positive Eigenschaften überwiegen deutlichAutos gelten seit jeher als Statussymbol - heute spielen dabei allerdings zunehmend Aspekte wie Nachhaltigkeit und technologischer Fortschritt eine wichtige Rolle. Immer öfter fällt die Entscheidung ganz bewusst auf ein E-Auto. Sind die Fahrer somit auch besonders selbstbewusst? Immerhin 22 Prozent der Studienteilnehmer stimmen dieser These zu, bei den über 60-Jährigen ist die Zustimmung mit 27 Prozent am größten. Weitere Eigenschaften wie Charakterstärke (13%) oder Sympathie (14%) werden ebenfalls als typisch für E-Fahrer genannt. Dagegen würden nur wenige der Befragten die Fahrer von Elektroautos als ignorant (6%) oder egoistisch (3%) bezeichnen.Hinweis: Für die repräsentative forsa-Erhebung wurden im Auftrag der Vattenfall Europe Sales GmbH vom 16. September bis zum 21. September 2020 insgesamt 1.030 Personen befragt. Die Ergebnisse der Studie können auf Wunsch zur Verfügung gestellt werden und sind unter der Quellenangabe "Vattenfall-Studie" frei zur Veröffentlichung.Pressekontakt:Havas Hamburg GmbHSebastian KrammerLippmannstraße 5922769 HamburgT +49 (0)40-431 75-134sebastian.krammer@havas.comVattenfall Europe Sales GmbHRobert BurkhardtSales CommunicationChausseestraße 2310115 BerlinT +49 (0)30-55444 1706robert1.burkhardt@vattenfall.deOriginal-Content von: Vattenfall Europe Sales GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127417/4834271