Der Linzer Stahlkonzern voestalpine AG (ISIN: AT0000937503) stellt den Aktionären auch in diesem Jahr eine Dividende in Aussicht, wie Konzernchef Herbert Eibensteiner am Dienstag in einer Telefonkonferenz bestätigte. Wie im letzten Jahr soll "eine an die Situation angepasste Dividende" bezahlt werden. Voestalpine hatte 2020 an die Aktionäre eine Dividende von 0,20 Euro je Aktie ausgeschüttet. Dies war eine Kürzung um ...

