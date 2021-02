Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) - -Vakrangee ist unter den Top 15 % der Branche im Bereich Nachhaltigkeit und gehört zu den weltweit leistungsstärksten nachhaltigen UnternehmenVakrangee Limited freut sich mitteilen zu können, dass das Unternehmen zum ersten Mal Teil des Jahrbuchs zur Nachhaltigkeit 2021 von S&P Global ist. Vakrangee hat einen Platz im Jahrbuch ergattert und sich unter den besten 15 % der Branche platziert (S&P Global Scores (https://www.spglobal.com/esg/scores/results?cid=4969832)).Das Nachhaltigkeitsjahrbuch 2021 ist eine der umfassendsten Publikationen der Welt und bietet eine eingehende Analyse zur Unternehmensverantwortung. S&P Global, das das Geschäft für ESG Ratings von RobescoSAM übernommen hat, bewertete im Jahr 2021 über 7.000 Unternehmen in 61 Branchen. Nur 630 führende Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit wurden für das diesjährige Jahrbuch ausgewählt, basierend auf den von der CSA berechneten S&P Global-ESG-Bewertungen.Dinesh Nandwana, MD & Group CEO bei Vakrangee Ltd., erklärte dazu, "Wir sind sehr stolz darauf, Teil des SAM-Nachhaltigkeitsjahrbuchs zu sein und für unser ethisches Engagement und unseren Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit auf allen Ebenen unseres Geschäftsmodells ausgezeichnet zu werden. Diese Auszeichnung spiegelt unser Engagement für Nachhaltigkeit wider."Manjit Jus, weltweiter Leiter für ESG-Forschung bei S&P Global, erklärte: "Wir gratulieren Vakrangee Limited zu dem Platz im Nachhaltigkeitsjahrbuch 2021. Es wurden über 7.000 Unternehmen bewertet, weshalb die Aufnahme ins Jahrbuch ein echtes Statement für Nachhaltigkeitsexzellenz im Unternehmen darstellt."Diese weltweite Anerkennung spiegelt unser Engagement zur Verbesserung unserer Unternehmensführungs- und Transparenzstandards wider. Vakrangee ist auf verschiedenen Plattformen weltweit für herausragende ESG-Leistungen ausgezeichnet worden:ESG-Risiko-Rating von Sustainalytics - Weltweit auf Platz 1 der 668 bewerteten Unternehmen der Software Services-Branche.RobecoSAM - S&P Global ESG-Bewertung - Platz 13 im weltweiten Branchenranking und Platz 9 im weltweiten Branchenranking für Unternehmensführung.CDP-Bewertung für Umwelt - Hohe Transparenz im Bereich Umwelt, "B"-Bewertung von CDP im Vergleich zur durchschnittlichen Bewertung in Asien mit "D".Index für Geschlechtergleichheit von Bloomberg - Platz im Bloomberg-Gleichstellungsindex 2021. Der Bloomberg-Gleichstellungsindex bewertet 380 Unternehmen weltweit.Informationen zu Vakrangee Limited (BSE-Kürzel: 511431) (NSE-Kürzel: VAKRANGEE)Vakrangee ist ein technologiegesteuertes Unternehmen, das sich auf den Aufbau des größten Netzwerks aus Einzelhandelsgeschäften im Bereich der Letzten Meile in Indien konzentriert, um Bank- und Finanzdienstleistungen in Echtzeit, Geldautomaten, Versicherungen, E-Governance, E-Commerce und Logistikdienste für die nicht bedienten ländlichen, halbstädtischen und städtischen Märkte bereitzustellen.(www.vakrangee.in)Pressekontakt:Ammeet SabarwalLeiter Unternehmenskommunikation & Strategieammeets@vakrangee.in91-22-67765100Original-Content von: Vakrangee Limited, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100066959/100864907