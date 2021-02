DJ Nürnberg ruft nach Brand in Uniper-Kraftwerk Katastrophenfall aus

BERLIN (Dow Jones)--Nach einem Ausfall eines Heizkraftwerks des Energieversorgers Uniper hat die Stadt Nürnberg den Katastrophenfall ausgerufen. Grund war ein noch ungeklärter Brand im Großkraftwerk Franken am Montag, das mit 1.150 Anschlusspunkten für Fernwärme verbunden ist, teilte die Stadtverwaltung mit. Nach Angaben der Nürnberger Nachrichten betrifft das rund 15.000 Bewohner.

Der Regionalversorger N-Ergie erklärte, das Kraftwerk sei nach dem Brand vorübergehend außer Betrieb genommen worden. Dies könne sich in den kommenden Tagen auf die Versorgung der Fernwärmekunden in den Nürnberger Stadtteilen Röthenbach und Gebersdorf auswirken. In größeren Wohnblocks musste das Unternehmen die Wärmeleistung bereits auf rund 10 bis 15 Grad drosseln.

Stadt und N-Ergie richteten einen Krisenstab ein. Die Uniper-Anlage deckt für die N-Ergie bei kalten Außentemperaturen die Spitzenlast in der Versorgung ab.

February 09, 2021

