Boston (www.fondscheck.de) - Hochzinsemittenten sind in der Regel stärker vom wirtschaftlichen Wachstum abhängig, sodass ein Reflationsszenario die Anlageklasse relativ attraktiv macht, so die Experten von State Street Global Advisors in ihrem aktuellen "SPDR Strategie Espresso".Und obwohl das Ausfallrisiko weiterhin größere Sorgen bereite, sollten staatliche Unterstützungsprogramme und günstige Finanzierungsbedingungen helfen. Schließlich seien Hochzinsanleihen in diesem Jahr für Investoren auf der Suche nach Rendite im Vergleich zu Staatsanleihen und Investment-Grade-Anleihen günstig. ...

