Klöckner & Co SE: Außergewöhnlich starkes operatives Ergebnis im ersten Quartal 2021 erwartet



09.02.2021 / 15:11 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Zu Beginn des laufenden Geschäftsjahres hat sich die Erholung der Stahlnachfrage fortgesetzt. Daneben hat das Preisniveau in Europa und den USA weiter erheblich zugenommen. Aufgrund der durch das Projekt Surtsey bereits nachhaltig reduzierten Kostenbasis kann Klöckner & Co von der positiven Marktentwicklung besonders stark profitieren. Vor diesem Hintergrund rechnet das Unternehmen für das erste Quartal 2021 mit einem sehr deutlich über dem Vorjahresquartal liegenden operativen Ergebnis (EBITDA) vor wesentlichen Sondereffekten von 110-130 Mio. €.



Bislang wurde ein gegenüber dem Vorjahresquartal lediglich deutlich verbessertes operatives Ergebnis vor wesentlichen Sondereffekten erwartet (erstes Quartal 2020: 21 Mio. €).



Für die Definitionen der Begriffe EBITDA und EBITDA vor wesentlichen Sondereffekten wird auf unsere Homepage (abrufbar unter https://www.kloeckner.com/de/glossar.html) bzw. den Geschäftsbericht 2019, S. 273 (abrufbar unter https://www.kloeckner.com/de/investoren/publikationen.html) verwiesen.

