Visa ist ein Superbulle und gehört in jedes Portfolio. Wohin der Preis bald geht, lesen Sie hier! Einer unserer Lieblingstitel aus dem Dow-Jones-Index ist neben Procter & Gamble, definitiv Visa. Viele von Ihnen kennen unsere Grundhaltung zum Kreditkarten Emittenten. Für all diejenigen, die unsere Haltung noch nicht kennen, sei gesagt: Visa gehört in jedes Depot. Wir haben es mit einem enorm starken Wachstumsunternehmen zu tun, welches seit seinem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...