Die MLP Gruppe forciert das Geschäft mit Industrieversicherungen. In einem ersten Schritt hat die Gruppe nun den Versicherungsmakler RVM übernommen. An dessen Geschäftsmodell soll sich nichts ändern. Weitere Zukäufe kündigt MLP an. Wie bereits angekündigt (AssCompact berichtete), übernimmt die MLP Gruppe die RVM Versicherungsmakler GmbH & Co. KG. Der Finanzvertrieb will damit den Bereich Gewerbe- und Industrieversicherungen strategisch ausbauen und den Anteil wiederkehrender Erlöse im Unternehmen ...

