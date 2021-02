Am 11. Februar präsentiert die Commerzbank die Zahlen für das Geschäftsjahr 2020. Der erwartete Milliardenverlust ist da bereits eingepreist. Nicht jedoch die Strategie, mit der das Geldhaus wieder in die Gewinnzone geführt werden soll. Es ist davon auszugehen, dass der seit Januar amtierende CEO Manfred Knof dem Kapitalmarkt eine gute Vorlage liefern will. Das könnte der Aktie weiteren Auftrieb geben.Im Januar sickerten erste Eckdaten zur neuen Strategie durch. Dabei wird deutlich, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...