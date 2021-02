Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die US-Börsen verzeichneten gestern den sechsten Handelstag in Folge Zugewinne. Das ist die längste Gewinnserie seit August letzten Jahres. Zudem markierten alle großen Indizes neue Rekordstände. Bei den Einzelthemen geht es heute um Electronics Arts, Glu Mobile, Zynga, Take-Two Interactive, Alphabet, Netflix, Weibo, Netease, Canopy und Pershing Square Tontine. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.