Seit Anfang des Jahres haben sich die Marktteilnehmer mit einem völlig neuen Phänomen auseinanderzusetzen: Massen von Privatanlegern sprechen sich in einschlägigen Internetforen ab, um die Kurse bestimmter Aktien in eine gewünschte Richtung zu treiben. Dass so etwas funktionieren kann, lässt sich eindrucksvoll an den Charts von Aktien wie GameStop oder AMC erkennen. Selbst der Silberpreis ist in den vergangenen Tagen ins Visier dieser konzertierten Aktionen geraten. Die Meinungen zu diesem Phänomen gehen weit auseinander. Es gibt Applaus, aber auch reichlich Kritik. Sind diese Investment-Flashmobs nur ein harmloser Zeitvertreib oder doch eine ernstzunehmende Gefahr für die Kursbildung an den Aktienmärkten?

