Nach den 1,2 Milliarden Dollar für Codemasters setzt Electronic Arts die Shoppingtour fort. Für 2,1 Milliarden Dollar will der Spielekonzern nun den Mobile-Spiele-Entwickler Glu Mobile übernehmen.Pro Glu-Aktie will Electronic Arts 12,50 Dollar zahlen, was einem Aufpreis von 36 Prozent entspricht. Um rund 36 Prozent ging es nach der Meldung vom Dienstag dann auch für die Aktien des Mobile-Entwicklers nach oben. Allerdings bedarf es für den Deal noch die Zustimmung der Aktionäre. Zur Finanzierung ...

