EMX Royalty ist weltweit unterwegs. Besonders das Edelmetallportfolio in den westlichen USA hat an Stärke deutlich gewonnen. Dafür sorgten die von den Partnerunternehmen durchgeführten Arbeitsprogramme und eine die Akquisition neuer Projekte durch EMX.

Das starke Portfolio von EMX

Die Gebührengenerierung kommt bestens voran. 42 Edelmetallwerte werden von EMX Royalty (4,60 CAD, 2,99 Euro; CA36873J1075) im Westen der USA kontrolliert. Diese liegen teils als Lizenzgebühren und teils als gebührengenerierenden Lagerstätten vor. Insgesamt handelt es sich um mehr als 1.000 Quadratkilometer im Westen der USA. Gleichzeitig wachsen die Lagerstätten in Kanada. Und EMX besitzt viele Möglichkeiten, um Projekte zu veroptionieren.

Partnerunternehmen sorgen für das Fortkommen

Von den gebührengenerierenden Edelmetalllagerstätten wurden sieben von den Partnerunternehmen, die mehr als 5 Mio. CAD investiert haben, weiterentwickelt. Das Ergebnis ist eine signifikante Wertsteigerung, über die sich EMX freuen kann. Gelegen sind diese Goldprojekte im Carlin-Stil-Gebiet überwiegend in Nevada. Entwicklungsprojekte einschließlich der Akquisition von zwei neuen Projekten und eine Partnerschaft mit Hochschild Mining (Antelope-Projekt) werden für weiteren Mehrwert sorgen.

Auch in Idaho hat EMX im Jahr 2020 neun neue Goldprojekte zugekauft. Diese werden jetzt zur Partnerschaft angeboten.

EMX und der Partner Ridgeline Minerals

EMX hat sich erfolgreich an Ridgeline Minerals als Aktionär mit etwa 7 Prozent beteiligt. Dazu kommen noch NSR-Lizenzgebühren von 3,25 Prozent an den Projekten Swift und Selena von Ridgeline Minerals. Diese sind seit dem vergangenen Jahr an der Börse gelistet. Durch die Unterstützung von EMX konnte sich der Partner ein aussichtsreiches Projekt-Portfolio sichern, das Gebiet inzwischen verdoppeln und Explorationsarbeiten durchführen. Das Swift-Projekt ist ein Goldprojekt im Carlin-Stil und liegt in Nevada. Nachbar ist die historische Elder Creek-Mine.

Das Selena-Projekt ist ebenfalls ein Projekt im Carlin-Stil in Nevada und beherbergt Gold und Silber. Besonders die New Discovery-Zone brachte gute Ergebnisse bei Bohrungen und Bodenprüfungen. Auch neue Zielgebiete konnten ausgemacht werden, sodass Ridgeline Minerals die Fläche erweiterte.

Die Partnerschaft mit Gold Lion Resources

Auf den Goldprojekten Robber Gulch, South Orogrande und Erickson Ridge führte Gold Lion Resources aggressive Erkundungsprogramme durch. EMX ist beteiligt mit einem 3,5-prozentigen NSR-Lizenzanteil, Barzahlungen, Aktienzahlungen sowie Meilensteinzahlungen. ...

