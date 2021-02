Befinden wir uns börsentechnisch im Jahr 1999 oder schon im Jahr 2000? Das fragen sich aktuell viele erfahrene Anleger und Analysten, die schon so manchen Höhenflug und so manche Baisse erlebt haben. Jürgen Schmitt findet heute spannende Analogien zu der Internetblase in den 90er Jahren und zu einigen Entwicklungen, die man unbedingt im Auge behalten sollte. Allerdings hält er es durchaus für möglich, dass die laufende Rally an den Märkten noch einige Monate weitergeht. Was zwischenzeitliche Korrekturen ...

