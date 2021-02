DJ PTA-Adhoc: coinIX GmbH & Co. KGaA: coinIX realisiert Gewinn in Höhe von 400.000 EUR nach Verzehnfachung im Elrond Investment

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Hamburg, 09. Februar 2021 (pta043/09.02.2021/16:40) - Die coinIX GmbH & Co KGaA hat ihre seit August 2020 bestehende Position in der Kryptowährung Elrond (EGLD) veräußert. Der Wert der rund 3.000 Elrond Coins hatte sich gegenüber dem Einstandspreis von 45.000 EUR mehr als verzehnfacht und damit auch deutlich besser als der Bitcoin entwickelt. Die Erlöse in Höhe von 480.000 EUR will die Gesellschaft nutzen, um neue Investments in Projekte und Unternehmen aus der Krypto- und Blockchain-Industrie zu tätigen.

