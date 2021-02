Hamburg (ots) -- Eigener Pflege- und Patientenaktionstag- Jetzt noch anmelden: Kongress findet vom 11.-13.02.2021 stattHamburg (ots) - Die Digitalisierung rückt in fast allen Bereichen des menschlichen Lebens verstärkt in den Fokus. In der Krebsmedizin können Diagnosen beschleunigt und Therapien schneller eingeleitet werden. Ein spannendes Thema, welches direkte Auswirkungen auf die Gesundheit und die Behandlungen hat. Passend zum diesjährigen Schwerpunkt "Krebs und Digitalisierung" findet der 3. Asklepios Krebskongress vollständig online statt."Die Entwicklungen im onkologischen Bereich, besonders im Hinblick auf die Digitalisierung, sind vielversprechend und ich freue mich, dass wir uns damit bei der Veranstaltung aktiv auseinandersetzen und während der schwierigen Phase der Pandemie gemeinsam in die Zukunft blicken", betont Prof. Dr. Dirk Arnold, medizinischer Vorstand des Asklepios Tumorzentrums Hamburg.Die rund 1.000 bereits angemeldeten Personen erwartet:- 1 Online-Event mit Fachkongress (11.-13.02.), Pflegetag (12.02.), Patientenaktionstag (13.02.) sowie einem eigenen Programm für Studierende und junge Onkolog*innen- 4 parallele Live-Streams- mehr als 40 nationale und internationale Referenten- 2 Keynote Lectures mit Prof. Dr. med. Solange Peters, Präsidentin der größten europäischen Fachgesellschaft für Onkologie, ESMO (European Society for Medical Oncology) und Bart de Witte, Initiator der HIPPO AI Foundation, die sich der Krebsmedizin der Zukunft sowie den Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz widmen.- 2 Plenarsitzungen mit spannenden Vorträgen zu "Krebs und Digitalisierung", deren Referent*innen sich kritisch mit "Was bedeutet Digitalisierung für das Gesundheitssystem?" und "Anwendungen in der Tumormedizin: was können wir erwarten?" beschäftigen.- 18 wissenschaftliche Sessions zu verschiedenen medizinischen Fachgebieten und übergreifenden Themen wie molekulare Onkologie, Palliativmedizin/Sterbehilfe, aber auch zum aktuellen Covid-19-Geschehen in der Session Hämatologie und Infektionen... und vieles mehr.Der Fachkongress richtet sich an allen Tagen an Ärzte, Pflegekräfte, Psycho(onko)logen, Unterstützungsberufe und Studierende. Zum Patientenaktionstag am Samstag, dem 13.02. sind Patient*innen, Angehörige und Interessierte herzlich eingeladen.Welche Herausforderungen und Zukunftsperspektiven ergeben sich vor dem Hintergrund von KI, Big Data und Robotik? Diskutieren Sie mit - wir freuen uns, wenn Sie dabei sind und wir Sie virtuell begrüßen dürfen.Anmeldung:https://asklepios-krebskongress.goes-virtual.de/bzw. bei Frau Melanie Gehrigk040/1818-85 2512aerzteakademie@asklepios.comProgrammhighlights:https://ots.de/k29umvVideoeinladungen zum 3. Asklepios KrebskongressVideo mit der Einladung von Prof. Arnold und PD Dr. Tribius (https://www.youtube.com/watch?v=Wr9tfGHaNDQ&feature=emb_logo)PD Dr. Schilling über den Patientenaktionstag (https://www.youtube.com/watch?v=Y_wC4hNF2kA&feature=emb_imp_woyt)Suad Kamberovic lädt zum Pflegetag ein (https://www.youtube.com/watch?v=oEtXor4GwVg&feature=emb_logo)Videos über das Asklepios Tumorzentrum HamburgProf. Arnold über das Asklepios Tumorzentrum Hamburg (https://youtu.be/Vwyhji4jVp0)Informationsfilm (https://youtu.be/5qd5I0izQto) über das Asklepios Tumorzentrum HamburgEine Patientengeschichte (https://youtu.be/X2_5gH3ca6k) aus dem TumorzentrumKontakt für Rückfragen:Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaAKonzernbereich Unternehmenskommunikation & MarketingRübenkamp 22622307 HamburgTel.: (0 40) 18 18-82 66 36E-Mail: presse@asklepios.com24-Stunden-Rufbereitschaft der Pressestelle: (040) 1818-82 8888.Besuchen Sie Asklepios im Internet, auf Facebook oder YouTube:www.asklepios.comgesundleben.asklepios.comwww.facebook.com/asklepiosklinikenwww.youtube.com/asklepiosklinikenAnmeldung zum Asklepios Newsletter:https://www.asklepios.com/konzern/newsletter-anmeldung/Pflege-Blog: "Wir sind Pflege" (https://wir-sind-pflege.blog/)Original-Content von: Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65048/4834469