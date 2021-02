VANCOUVER, British Columbia - 9. Februar 2021 - Hunter Technology Corp. (TSX-V: HOC; OTCQB: HOILF; WKN: A2QEYH, FSE: RWPM, ISIN: CA4457371090) ("Hunter" oder die "Gesellschaft") gibt bekannt, dass man auf dem besten Weg ist, im 2. Quartal 2021 Pilot-Transaktionen für ausgewählte Kohlenwasserstoff-Produzenten und Käufer auf den Markt zu bringen.

Die Gesellschaft entwickelt die erste durchgängige (end-to-end) funktionsfähige Blockchain-basierte modulare Softwareplattform für Kohlenwasserstoff, die Transparenz und Vertrauen zwischen Käufern und Verkäufern über die gesamte Lieferkette, von der Produktion über den Verkauf bis hin zur Lieferung, schafft. Die OilEx-Plattform ist so konzipiert, dass sowohl Produzenten wie auch Käufer durch einen digitalen Pfad, der von sicherer Dokumentenverarbeitung und Nachrichtenübermittlung untermauert wird und eine durchgängige Abrechnung und Zahlung im Back-Office ermöglicht, von der historischen analogen Transaktionslast befreit werden.

Die OilEx-Plattform ist in vier funktionsgerechte Module aufgegliedert: Profile, Marktforschung, Marktgeschäfte und Abwicklung. Jedes Modul wird Kernfunktionen enthalten, um die Kundenanforderungen zu erfüllen.

Unabhängige Produzenten, Firmenkunden, Händler und eigenstaatliche Käufer werden von den datenintensiven Profilen mit sicherem Identitätsmanagement, die in einen strengen Know-Your-Client (KYC)-Prozess integriert sind, der Produktionsprofile und Nutzerbewertungen miteinschließt und Vertrauen über alle Transaktionspunkte hinweg schafft, profitieren.

Außerdem wird das Plattform-Interface interaktive Abbildungen bereitstellen, die nutzerrelevante Märkte für Liefer- und Kaufgeschäfte definieren. In dieses Modul wird eine Funktion zur Angebotsanfrage (Request for Quote) integriert, die einen robusten Markt für Käufer zur Bündelung von geografisch verteilter Ware von kleineren Herstellern fördert und um einzelne Verträge zu kostengünstigen Handelsgeschäften zu verbinden. Smart Matching, angetrieben von einem Algorithmus, wird eingesetzt um den Zeit- und Arbeitsaufwand, der historisch erforderlich war, um geeignete Handelspartner zu finden und zu bedienen, erheblich zu reduzieren. Ein strukturierter Transaktions-Workflow vereinfacht außerdem die Ausführung als kontrollierte Prozesskette und schafft einen prüffähigen und unabänderlichen Audit-Trail, der die Herkunft der Waren miteinschließt. Kunden können Transaktionen in Echtzeit über das Transaktions-Dashboard überwachen und können auch sofort Berichte erstellen, um die effiziente Einhaltung von Aufzeichnungs- und Offenlegungspflichten zu erfüllen.

Hunter plant eine Plattformgebühr von einem Prozent auf erfolgreiche Transaktionen und ein nominales Abonnement für den Zugang zur Plattform zu erheben. Prognosen, die auf diesem Wirtschaftsmodell basieren, zeigen potentielle Bruttoeinnahmen von USD 6.570.000 für Hunter im 4. Quartal 2021 und USD 67.260.000 für das volle Betriebsjahr 2022. Dies setzt ein durchschnittliches tägliches Geschäftsvolumen von 142.415 MBPOD für Q4 2021 und 358.928 für 2022 voraus mit einem Durchschnittspreis von USD 50 pro bbl.*

"Unser Ziel ist Erdölproduzenten, Käufer und Händler auf einem sicheren und vertrauenswürdigen digitalen Marktplatz miteinander zu verbinden, Werte durch transparente Preisgestaltung zu erschließen sowie manuelle Prozesse zu vereinfachen und Betrug auszuschließen," sagte Alex Medana, CEO von Hunter. "Jeder erreichte Meilenstein trägt dazu bei, unser Ziel zu verwirklichen."

Über Hunter Technology Corp.

Hunter Technology Corp. ist ein Technologieanbieter, der interaktive Blockchain-Plattformen entwickelt, um physische Öltransaktionen über den gesamten Handelszyklus zu ermöglichen und so einerseits bessere wirtschaftliche Rahmenbedingungen für die Produzenten und andererseits einen fairen Marktzugang für alle zu gewährleisten. Über die Plattform oilex.com wird Hunter einen physischen Marktplatz betreiben, um den Kauf und Verkauf von physischem Öl zwischen unabhängigen Produzenten einerseits und Firmenkunden, Händler und hoheitlichen Abnehmern andererseits zu ermöglichen. Über die Plattform oilexchange.com wird Hunter solide Instrumente des Supply Chain Managements anbieten, mit denen die Nachverfolgung von physischem Öl über die gesamte Lieferkette und die Automatisierung des Berichterstattungsverfahren über diese Blockchain-fähige Plattform bewerkstelligt werden.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen") zu den Geschäftsentwicklungsplänen von Hunter darstellen können.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich auf zukünftige, nicht auf vergangene Ereignisse beziehen. In diesem Zusammenhang beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen häufig auf die erwartete künftige Geschäfts- und Finanzentwicklung, einschließlich Faktoren, die außerhalb der Kontrolle von Hunter liegen, und enthalten häufig Wörter wie "annehmen", "glauben", "planen", "schätzen", "erwarten" und "beabsichtigen" oder andere ähnliche Ausdrücke bzw. Aussagen, wonach eine Maßnahme "ergriffen" oder ein Ereignis "eintreten" "kann", "dürfte", "könnte", "sollte" oder "wird". Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder andere zukünftige Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen (einschließlich Ausführungsrisiken, Marktrisiken, Branchenrisiken, Marktreaktionen, Auswirkungen der allgemeinen Wirtschaftslage und des Wettbewerbs durch andere Branchenteilnehmer sowie der Volatilität der Aktienmärkte). In dieser Pressemeldung beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen unter anderem auf die Geschäftsentwicklungspläne von Hunter sowie auf die zukünftige Leistung von Hunter bei der Entwicklung seines Geschäfts. Obwohl Hunter glaubt, dass die Erwartungen in seinen zukunftsgerichteten Aussagen angemessen sind, basieren sie auf Faktoren und Annahmen bezüglich zukünftiger Ereignisse, die sich als ungenau erweisen könnten. Diese Faktoren und Annahmen basieren auf derzeit verfügbaren Informationen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse beeinflussen und dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den genannten, erwarteten oder implizierten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Risiken in Bezug auf Verzögerungen, Entwicklungs- und Vermarktungsrisiken, unvorhergesehene Anforderungen, die sich aus der COVID-19-Pandemie ergeben, Rohstoffpreise, die Unfähigkeit, zu günstigen Bedingungen ausreichendes Kapital aus internen und externen Quellen zu erhalten, die Fähigkeit, Mitarbeiter zu finden, einzustellen und zu halten, regulatorische Änderungen und Auswirkungen, der Zeitplan und die Fertigstellung der Online-Plattformen des Unternehmens sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Daher werden die Leser davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da keine Zusicherung hinsichtlich zukünftiger Ergebnisse, Aktivitäten oder Erfolge gegeben werden kann. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten ab dem Datum dieser Pressemitteilung, und sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt Hunter keine Verpflichtung, die enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Der Handel mit den Wertpapieren von Hunter ist als hochspekulativ zu betrachten. Es kann nicht garantiert werden, dass Hunter in der Lage sein wird, alle oder einen Teil der vorgeschlagenen Ziele zu erreichen. Bitte lesen Sie die von Hunter auf SEDAR eingereichten Unterlagen, einschließlich seines Lageberichts (Management Discussion and Analysis), die unter dem Profil des Unternehmens unter www.sedar.com verfügbar sind, für eine ausführlichere Diskussion der Risikofaktoren, die Hunter betreffen.

* Zu den wichtigsten Annahmen in den zukunftsgerichteten Finanzinformationen und Finanzprognosen (zusammen die "FOFI") gehören die prognostizierten Transaktionsvolumina, die Höhe der Transaktionsgebühren und der Ölpreis pro Barrel. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sich die verwendeten Annahmen, obwohl sie zum Zeitpunkt der Erstellung als vernünftig angesehen wurden, als ungenau erweisen können und dass man sich daher nicht vorbehaltlos auf die FOFI verlassen sollte. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens können wesentlich von den in den FOFI ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, oder, falls sie eintreten, ist ungewiss, welchen Nutzen das Unternehmen aus ihnen ziehen wird. Das Unternehmen hat die FOFI in diese Pressemeldung aufgenommen, um den Lesern einen umfassenderen Einblick in die zukünftigen Aktivitäten des Unternehmens zu geben; für andere Zwecke sind diese Informationen möglicherweise nicht geeignet. Diese zukunftsgerichteten Aussagen und die FOFI gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und Hunter lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen und die FOFI zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

