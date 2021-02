Elon Musks Mut neue Wege zu gehen ist unumstritten. Tesla ist der Trendsetter in Sachen E-Mobility, Software und Autonomes Fahren. Neben Tesla hat Elon Musk Projekte wie SpaceX und Hyperloop ins Rennen geschickt. Am Montag sorgte Musk erneut für Schlagzeilen.Der Elektroauto-hersteller hat 1,5 Milliarden Dollar in Bitcoin investiert. Das sind immerhin rund acht Prozent der zuletzt rund 19 Milliarden Dollar an vorhandenen liquiden Mittel - oder in etwa die Summe, die Tesla 2020 durch den Verkauf von ...

