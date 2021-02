In der letzten Woche konnte das Strategiedepot AKTIEN SPEKULATIV mit dem starken Anstieg des MSCI WORLD (Euro)-Index nicht ganz mithalten, legte aber immerhin um + 4,4 % zu und bügelte damit seinen in der vorausgegangenen Woche verzeichneten Verlust von - 4,0 % komplett aus.Hieraus resultierte per 07.01. seit Auflage am 26.02.2019 auf Währungsbasis Euro eine Nettoperformance des Depots (vor Dividenden) von + 61,2 %, womit die Outperformance gegenüber dem MSCI WORLD (Euro) - Index seit Auflage ein hochgradiges Ausmaß von + 36,0 % erreichte.Der mit Abstand größte Depotgewinner waren in der letzten Woche die Aktie des europaweit im Privatkunden-Geschäft größten Wertpapier-Online-Brokers FLATEXDEGIRO (DE000FTG1111), die gleich um + 18,0 % nach oben schoss.

