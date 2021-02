BEIJING (IT-Times) - Der chinesische Internetkonzern Baidu hat just mit der lokalen Regierung in der chinesischen Metropole Guangzhou eine Kooperation für Technologien im Bereich Autonomes Fahren geschlossen. Baidu Inc. (Nasdaq: BIDU), Chinas mit großem Abstand größer Internet-Suchmaschinendienst, verstärkt...

Den vollständigen Artikel lesen ...