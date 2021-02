Shopify integriert Shop Pay in Facebook und Instagram. Wie Paypal ermöglicht das Tool einen direkten Kauf, ohne die Plattform zu verlassen. Shopify weitet seine Zahlungsoption Shop Pay auf Facebook und Instagram aus. Es ist das erste Mal, dass Shopify dieses Tool außerhalb seiner eigenen Plattform anbietet, wie das Unternehmen mitteilt. Für alle Shopify-Händler wird Shop Pay zunächst bei Instagram und in den kommenden Wochen in Facebook integriert. Zunächst beschränkt sich das Tool auf die USA. Nahtloses Einkaufen Bei Facebook Pay ...

