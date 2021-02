Nach dem Mini-Kursgipfel am Vortag ließ es der DAX heute erst mal wieder ruhiger angehen. Der morgige Corona-Gipfel der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten der Länder wirft dabei seine Schatten voraus. Immerhin hielt sich der DAX aber am Ende des Handels trotz eines Verlustes von 48 Punkten bzw. 0,34 % mit 14.011 Punkten über der Marke von 14.000 Punkten.In den USA ist der Handel derzeit ebenfalls nicht von breiten Ausschlägen geprägt. Der Dow Jones notiert aktuell 17 Punkte höher bei 31.403 Punkten.Bei den Einzelwerten im DAX legte heute die Aktie von Delivery Hero (DE000A2E4K43) am stärksten zu und gewann 2,7 % auf 133,30 Euro. Ein Blick auf den Chart zeigt, dass die Aktie in einer Keilformation ihres letzten, seit Mitte Dezember 2020 laufenden Aufwärtsimpulses verdaut. Kurz dahinter stand Adidas (DE000A1EWWW0), die 2,15 % auf 284,50 Euro zulegten. Auch bei Adidas lohnt sich ein Blick auf den Kursverlauf, denn die Aktie kämpft um das Überwinden des ersten Zwischenhochs vom Januar 2020. Hier steht die Vermutung eines Doppeltops im charttechnischen Möglichkeitsraum!

