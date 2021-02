DJ EU-Linke fordert Impf-Untersuchungsausschuss

MÜNCHEN (Dow Jones)--Die Fraktion der europäischen Linken fordert einen Untersuchungsausschuss zu den Corona-Impfstoffbestellungen der EU. Dies sagte Martin Schirdewan, der Co-Fraktionschef der Linken im Europaparlament, der Süddeutschen Zeitung (Mittwochausgabe).

An diesem Mittwoch steht Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen dem Europaparlament Rede und Antwort. Bei dieser Debatte werde seine Fraktion die Einrichtung eines Untersuchungsausschusses anregen, sagte Schirdewan der Zeitung: "Mit so einem Ausschuss kann das Parlament seine Kontrollfunktion gegenüber der Kommission kraftvoller ausüben. Der Ausschuss soll Einblick erhalten in sämtliche Bestellverträge, und er soll alle Beteiligten befragen können."

Von der Leyen steht seit Wochen in der Kritik, weil Pharmahersteller im Moment weniger Corona-Impfdosen liefern können als erhofft oder versprochen. Daher laufen die Impfkampagnen in den Mitgliedstaaten nur schleppend an. Insgesamt schloss die Brüsseler Behörde zwischen August und November mit sechs Pharmakonzernen Verträge über bis zu 2,3 Milliarden Impfdosen ab.

