Wieviel Luft ist noch in den Reddit Crowd - Aktien? Es scheint zumindest so, als sei die Party erst einmal vorbei. Bei Gamestop (US36467W1099) ist jedenfalls wohl raus, die Aktie schmiert aktuell 17,92 % auf 49,25 Dollar ab.Ähnlich erging es der Aktie vom Reddit-Forum "WallStreetBets' ausgewählten Short-Squeeze-Objekt AMC Entertainment (US00165C1045), die derzeit 11,97 % auf 5,44 Dollar verlieren.Und schließlich gibt auch Blackberry (CA09228F1036) wieder nach, die Aktie verliert aktuell 4,14 % auf 13,19 Dollar. Dies allein ist im Vergleich zwar noch wenig, wenn man die früheren Schwankungen betrachtet. Allerdings fällt bei einem Blick auf den Tageschart von Blackberry auf, dass nach dem Tief vom 02.02.2021 die Aktie just an seinem Widerstand vom 22.01.2021 abgeprallt ist. Eine ziemlich wahrscheinliche Interpretation dieses Schlenkers ist, dass es eine kurze Erholung im steilen Abwärtstrend war. Damit steht selbst in einem optimistischen Szenario ein Test der Unterstützung auf Monatsbasis vom Januar 2018 ab, welche bei 12,66 Dollar liegt. Ein weiterer deutlicher Rückgang sollte deshalb niemanden überraschen, selbst diejenigen nicht, die an einen fulminanten mittelfristigen Anstieg glauben!

