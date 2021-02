Zürich/Genf (awp) - Die angepeilte Fusion der Banque Profil de Gestion (BPDG) und der One Swiss Bank ist einen Schritt weiter. So wurden am Dienstag laut Angaben der BPDG wichtige Verkaufsvereinbarungen unterzeichnet, wie es im vergangenen November angekündigt worden war. Demnach tritt die Hauptaktionärin der Banque Profil ...

Den vollständigen Artikel lesen ...