Communiqué de presse

Banque Profil de Gestion SA change d'actionnaire de référence et

fusionne avec ONE swiss bank

Genève, le 1er juin 2021 - Approuvée par la FINMA, l'opération annoncée le 9 février dernier, soit le rachat par la Banque Profil de Gestion SA (BPDG) de 100% du capital de One Swiss Bank SA (ONE) et le rachat par les actionnaires de la société ONE de 8'716'810 actions - représentant 57,61% du capital - de BPDG en mains de Banca Profilo S.p.A (Profilo), a été exécutée avec succès aujourd'hui. Conformément aux modalités contractuelles de paiement et après ajustements1, les montants nets reçus au closing s'élèvent à CHF 39'554'330 pour les actions de ONE et CHF 31'238'129 pour la participation dans BPDG détenue par Profilo. Immédiatement après les cessions d'actions, les Conseils d'administration ont entériné la fusion des deux entités bancaires. De cette fusion, rétroactive au 1er janvier 2021, émerge une banque qui a pour ambition de devenir un acteur réputé sur la place financière suisse pour sa capacité à offrir une expérience de la banque privée moderne et différenciante.

Mme Geneviève Berclaz, présidente nouvellement élue lors de l'assemblée générale ordinaire d'avril dernier, se félicite de l'exécution de cette transaction : « Il s'agit d'une étape importante de notre développement après plusieurs mois de travail intense. Les deux entités réunies vont pouvoir s'appuyer sur des compétences complémentaires, créer des synergies et mettre en œuvre des économies d'échelle afin de générer une marge profitable durable d'ici 2022 ».

La conclusion de la fusion marque une nouvelle étape majeure dans la stratégie de développement des deux banques. Depuis fin 2016, celles-ci ont enchaîné avec succès des opérations de croissance externe multipliant ainsi leur masse sous gestion. Les actifs sous gestion de la banque fusionnée s'élèvent aujourd'hui à près de CHF 5 milliards répartis autour des 3 lignes métier que sont le Wealth Management, l'Asset Services et l'Asset Management. En outre, elle occupera 75 collaborateurs à terme dans ses bureaux de Genève, Lugano, Zurich et Dubaï. En effet, ONE a signé vendredi 21 mai 2021 un accord prévoyant le rachat d'une société de gestion basée à Dubaï qui permettra, une fois les autorisations des autorités prudentielles acquises, de développer la clientèle basée au Moyen-Orient.

L'assemblée générale extraordinaire du 4 juin 2021 déterminera la nouvelle raison sociale de la banque fusionnée. Le nom de « ONE swiss bank » est proposé à l'ordre du jour, ainsi que l'élection de 3 nouveaux membres issus de ONE. Le nouveau conseil d'administration désignera les nouveaux membres de la direction générale lors de sa séance qui suivra l'assemblée générale. Il s'agit de compléter l'équipe de direction avec de nouvelles compétences bancaires, de sorte à atteindre les objectifs de croissance ambitieux grâce à une offre de services à forte valeur ajoutée et moyennant une réduction significative des coûts.

La banque compte aussi sur les compétences en matière de gestion quantitative et d'assurance de portefeuille des équipes d'Asset Management de l'unité Dynagest by ONE. Leur expertise était jusqu'à présent principalement orientée vers les investisseurs institutionnels et servira à l'avenir également la clientèle privée.

Pour accompagner ces étapes stratégiques, la nouvelle banque, qui gardera une taille humaine et un état d'esprit entrepreneurial, pourra s'appuyer sur ses compétences en matière d'intégration et sur ses valeurs que sont l'agilité, l'intégrité, l'esprit d'entreprise et l'épanouissement.

1 Les montants nets échangés au Closing tiennent compte de divers ajustements par rapport au prix de vente annoncé les 5 novembre 2020 et 9 février 2021, notamment en relation avec (a) la variation des fonds propres règlementaires des entités au 31 décembre 2020, (b) la diminution du pourcentage d'actions détenues par Profilo au Closing suite à l'exercice de 700'000 options de collaborateurs, (c) la constitution par les parties d'une provision de CHF 1.85 million servant à couvrir d'éventuelles charges fiscales, ainsi que (d) un mécanisme devant permettre d'assurer, à charge des parties jusqu'à concurrence de CHF 2 millions, un montant de fonds propres réglementaires de MCHF 30 durant 36 mois d'entente avec la FINMA. Ils prennent également en compte une indemnité payée au closing par Profilo à BPDG pour couvrir certains coûts ou risques.

La Banque Profil de Gestion SA (SIX Swiss Exchange : BPDG) est une banque suisse établie à Genève, Zurich, et Lugano. La banque est un unique mélange de tradition bancaire privée, de savoir-faire et d'esprit entrepreneurial, rassemblés dans une structure à taille humaine. Les avoirs sous gestion avoisinent les CHF 5 milliards.

