DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 14.033 Pkt - Qiagen etwas fester

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Qiagen-Aktie hat am Dienstagabend nachbörslich leicht positiv auf den Quartalsausweis reagiert. Das Diagnostikunternehmen übertraf die Prognosen und bestätigte den Ausblick. Lang & Schwarz stellte die Aktie zuletzt auf 44,90 Euro, verglichen mit 44,59 zum Schluss des Xetra-Handels.

Grenke legten um fast 14 Prozent auf 32,60 Euro zu. Nach dem Kurssturz der Grenke-Aktie hatte sich Aufsichtsratschef Ernst-Moritz Lipp mit einem Brief an die Investoren gewandt und betont, die bekannt gewordene Kritik an der Internen Revision und der Compliance hätten keine unmittelbare Auswirkungen auf die Bilanz oder die Gewinn- und Verlustrechnung des Unternehmens.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 14.033,39 14.011,80 +0,15% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

February 09, 2021

