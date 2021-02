Es war eine Blase, die jeder sehen konnte - und jetzt kann jeder sehen, wie sie geplatzt ist: Der Kurs der kürzlich noch extrem gehypten GameStop-Aktie ist auch am Dienstag weiter implodiert. In den großen US-Indizes hat sich unterdessen nur wenig getan. Nach den jüngsten Höchstständen ist eine Verschnaufpause angesagt.Richtungslos und träge haben sich die US-Aktienmärkte am Dienstag präsentiert. Das Anlegerinteresse richtete sich erneut auf das geplante Konjunkturpaket der US-Regierung mit einem ...

