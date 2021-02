Toronto (ots/PRNewswire) - Das beauftragte Personalberatungsunternehmen Caldwell (TSX: CWL) gab heute eine bedeutende Erweiterung seiner paneuropäischen Rekrutierungskapazitäten im Bereich Medizintechnik/Diagnostik mit der Aufnahme von Ulrika Hagle als Partnerin in Caldwells Life Sciences and Healthcare Practice und mit Sitz im Londoner Büro der Kanzlei bekannt."Ulrika berät seit mehr als 20 Jahren Führungskräfte und Vorstände in der Medizintechnik und Diagnostik in Talentfragen", sagte John Blank, Managing Partner der Life Sciences and Healthcare Practice von Caldwell. "Ihr umfangreiches Fachwissen in diesem Bereich, insbesondere in Bezug auf internationales Talentmanagement in Medizintechnik- und Diagnostikunternehmen, wird eine unschätzbare Bereicherung für unser Team sein."Frau Hagle kommt von Korn Ferry zu Caldwell, wo sie Positionen mit zunehmender Verantwortung innehatte, die in der Co-Leitung der Global Medical Technology & Diagnostics Practice des Unternehmens mit besonderem Fokus auf EMEA und APAC gipfelte. Zuvor war sie Leiterin der Medizinprodukte- und Diagnostik-Praxis von Heidrick & Struggles in Europa. Sie begann ihre Karriere im Executive Search in Brüssel.Vor ihrer Karriere in der Personalbeschaffung war Frau Hagle 11 Jahre in der Konsumgüterindustrie tätig. Eine ihrer letzten Positionen war Brand Development Director, Europe, mit Sitz in der europäischen Zentrale von Whirlpool in Italien. Zuvor war Frau Hagle in verschiedenen Marketingpositionen bei Unilever tätig. Sie hat auch für ein Diagnostik-Start-up-Unternehmen in den USA gearbeitet.Die schwedische Staatsbürgerin hat in Großbritannien, den USA, Singapur, der Schweiz, den Niederlanden, Italien, Belgien, Dänemark und Schweden gelebt und gearbeitet. Sie erwarb einen Abschluss an der Universität von Lund, Schweden, und absolvierte zusätzliche Studien am Bennington College in den USA und an der Universität von Göteborg, Schweden."Wir freuen uns sehr, dass Ulrika dem Caldwell-Team beitritt", sagte John Wallace, Chief Executive Officer. "Ich kenne Ulrika seit mehr als 15 Jahren und kann ihr Engagement für eine hervorragende Ausführung und Kundenbetreuung bestätigen. Ihre große Erfahrung im Bereich der Biowissenschaften und des Gesundheitswesens - auf internationaler Ebene - stärkt unsere Fähigkeit, unsere Kunden auf ganzheitliche Weise zu betreuen. Es ist erfreulich zu sehen, dass Fachleute in der Suchbranche die spannenden Möglichkeiten erkennen, die Caldwell darstellt, und wir freuen uns darauf, in den kommenden Monaten weitere strategische Partner hinzuzufügen."Informationen zu CaldwellCaldwell Partners ist ein technologiegestütztes Talentakquisitionsunternehmen, das sich auf die Personalbeschaffung auf allen Ebenen spezialisiert hat.Caldwell, ein Personalberatungsunternehmen, unterstützt Kunden auf der ganzen Welt dabei, erfolgreich zu sein, indem es ihnen hilft, die besten Mitarbeiter zu finden, zu rekrutieren und zu halten. Unser Ruf - seit 50 Jahren - basiert auf funktions- und länderübergreifenden Suchen auf den höchsten Ebenen des Managements und des operativen Geschäfts. Wir sind ein führender, lizenzierter und zertifizierter Partner von The Predictive Index (PI), einer preisgekrönten Plattform zur Talentoptimierung mit einer Reihe von Talentstrategie- und Assessment-Tools, die - wenn sie in unseren Suchprozess integriert werden - unseren Kunden dabei helfen, die richtigen Mitarbeiter einzustellen und sie dann so zu führen und zu inspirieren, dass sie so schnell wie möglich maximale Geschäftsergebnisse erzielen.IQTalent Partners bietet seinen Kunden Beratung, Kandidaten-Sourcing, Kandidaten-Recherche und Full-Lifecycle-Recruiting. Mithilfe eines einzigartigen On-Demand-Geschäftsmodells ergänzt IQTP das interne Talentakquise-Team des Kunden in einer Partnerschaft ohne Provisionen oder langfristige Verträge. Das Unternehmen wurde 2009 mit der Mission gegründet, einen besseren, kostengünstigeren und effizienteren Weg für Unternehmen und Kandidaten zu finden, und hat bereits mit mehr als 300 Unternehmen zusammengearbeitet - von Fortune-500-Unternehmen bis hin zu Start-ups. IQTPs IQTalent Xchange ist ein originelles Marktkonzept, das fortschrittliche künstliche Intelligenz mit menschlicher Expertise kombiniert, um einen Marktplatz für passive Kandidaten zu schaffen. Die firmeneigene Plattform für den Austausch von Talenten umfasst mehr als 300 Millionen Fachleute weltweit und bietet Kunden einen beispiellosen Zugang zu den qualifiziertesten Kandidaten.Die Stammaktien von Caldwell sind an der Toronto Stock Exchange notiert (TSX: CWL). Bitte besuchen Sie unsere Website unter www.caldwellpartners.com für weitere Informationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Pressekontakt:Caroline Lomot, Caldwell, clomot@caldwellpartners.com, +1 516 830 3535Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1435400/Ulrika_Hagle.jpgOriginal-Content von: The Caldwell Partners International Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100083021/100864942