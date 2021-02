Der abgestimmte Sturm auf Aktien des Spiele-Einzelhändlers GameStop hat in den letzten Wochen für viel Aufruhr gesorgt. Laut Milliardär Ray Dalio steckt hinter dem Angriff auf Shortseller jedoch mehr, als es vielleicht den Anschein hat.? Kleinanleger mit Sturm auf GameStop-Aktien? Ray Dalio äußert sich in Podcast? Zusammenschluss von Anlegern nur Symptom eines größeres ProblemsViel Aufmerksamkeit haben die Aktien von Pleitekandidat GameStop in den letzten Wochen auf sich gezogen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...