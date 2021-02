Das neue Jahr birgt noch immer viele Unsicherheiten. Umso schwieriger ist es für Anleger, die Entscheidung zu treffen, wo ihr Geld 2021 am besten aufgehoben ist. Für verschiedene Experten kommen dabei insbesondere die Emerging Markets in Frage. Die Hintergründe.? Emerging Markets von vielen Analysehäusern als Anlageziel empfohlen? Höhere Wachstumsraten locken Kapital an? Ein Risiko bleibtDie Coronakrise ist noch nicht durchgestanden. Auch das neue Jahr hat mit anhaltend hohen Neuinfektionszahlen ...

