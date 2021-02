DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 10. Februar

=== *** 06:45 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 4Q, Paris 06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 4Q, Stavanger *** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Ergebnis 1Q (09:00 Presse- Telefonkonferenz; 14:00 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren), Duisburg/Essen 07:00 NL/Heineken NV, Jahresergebnis, Amsterdam 07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 4Q, Amsterdam 07:15 DE/Dic Asset AG, Jahresergebnis, Frankfurt *** 07:20 FR/Air Liquide SA, Jahresergebnis, Paris *** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Trading Update 4Q, Berlin 07:30 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz), Heidelberg *** 07:35 DE/Jenoptik AG, Jahresergebnis, Jena *** 08:00 DE/Verbraucherpreise Januar (endgültig) PROGNOSE: +0,8% gg Vm/+1,0% gg Vj vorläufig: +0,8% gg Vm/+1,0% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/-0,3% gg Vj HVPI PROGNOSE: +1,4% gg Vm/+1,6% gg Vj vorläufig: +1,4% gg Vm/+1,6% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/-0,7% gg Vj 08:00 DE/Destatis, Inlandstourismus Dezember 08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 1Q, Frankfurt 08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 4Q, Kopenhagen *** 08:45 FR/Industrieproduktion Dezember PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: -0,9% gg Vm 09:00 EU/Europäisches Parlament, Online-Plenartagung, u.a. Debatte mit Kommissionspräsidentin von der Leyen zur Impfstrategie 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 10:00 DE/Ifo-Präsident Fuest, PK zu Strategien aus der Corona-Krise, Berlin 10:00 DE/Siemens Energy AG, Online-HV 10:00 LU/Stabilus SA, Online-HV *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 84-tägiger Laufzeit 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 5-jährige Bundesobligation über 4 Mrd EUR 11:30 DE/Finanzpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion, Toncar, PG (digital) zum Wirecard-Untersuchungsausschuss *** 12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 4Q, Atlanta 12:55 US/Under Armour Inc, Ergebnis 4Q, Baltimore 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 4Q, Detroit *** 14:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Videokonferenz mit den Länder-Ministerpräsidenten zur Corona-Lage; anschließend PK *** 14:00 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an einem Webinar der Zeitschrift "Economist" *** 14:00 EU/EZB-Direktor Panetta, Rede (online) bei Bruegel-Veranstaltung zu digitalem Euro *** 14:30 US/Verbraucherpreise Januar PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+1,5% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+1,4% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,5% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+1,6% gg Vj *** 14:30 US/Realeinkommen Januar *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 17:45 FR/Unibail-Rodamco-Westfield SE, Jahresergebnis, Paris *** 18:30 DE/Metro AG, Ergebnis 1Q, Düsseldorf *** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 4Q, Frankfurt *** 20:00 US/Fed-Chairman Powell, Rede (via Webcast) beim Economic Club of New York *** 22:05 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 4Q, San Francisco - DE/Staatssekretäre aus den Bundesministerien Finanzen, Wirtschaft und Verkehr, Gespräch zu Rettungspaket für Flughäfen, Berlin *** - NL/Adyen NV, Ergebnis 2H, Amsterdam ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

