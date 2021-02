Die Chancen für Infineon auf eine Aufnahme in den Leitindex der Eurozone im März stehen Spitz auf Knopf. Die Chance aber ist für den heimischen Chiphersteller nach wie vor vorhanden, in den EuroStoxx 50 aufgenommen zu werden, wie nicht nur jüngst die US-Bank JPMorgan schrieb, sondern zuletzt auch die Commerzbank. Der Anstieg auf ein neues Mehrjahreshoch wird dagegen immer wahrscheinlicher.Greifen würde für eine Aufnahme Infineons in den EuroStoxx 50 aktuell die "Fast-Entry"-Regel. Diese Regel Sie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...