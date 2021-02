Unter angekündigtem weiterem Abbau der vorhandenen Liquidität von 10 % auf 7 %, d.h. Anhebung der Investitionsquote von 90 % auf 93 % haben wir mit der heutigen Börseneröffnung in Paris die Allokation des Strategiedepots VERMÖGENSSTREUUNG um eine weitere Aktie, und zwar den von 2019 bis März 2020 schon einmal in unseren Depots enthaltenen Titel des weltführenden französischen Biotechnologie-Konzerns SARTORIUS STEDIM BIOTECH (FR0013154002) erweitert.Hintergrund dieser Aktien-Neuaufnahme war die Vorlage hervorragender vorläufiger Geschäftszahlen des in Göttingen ansässigen Sartorius-Gesamtkonzerns am 27.01. zum Gesamtjahr 2020 (endgültige Publikation: 18.02.), bei denen allerdings deren weit dominierende, französische Tochter für diverse biotechnologische Basis-Analyseverfahren (wie vor allem die Kultivierung, Fermentation, Filtration, Aufreinigung und Flüssigkeitsbehandlung von Zellstrukturen), SARTORIUS STEDIM BIOTECH, die Konsenserwartungen der Analysten besonders deutlich schlagen konnte.

