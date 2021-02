Toyota hat stark von der Erholung der Autonachfrage in China profitiert und hebt die Prognose für das Geschäftsjahr erneut an. Der operative Gewinn kletterte im Zeitraum Oktober bis Dezember um mehr als die Hälfte auf 987,9 Milliarden Yen (rund 7,8 Milliarden Euro), wie der weltgrößte Autobauer am Mittwoch mitteilte.

