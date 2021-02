DJ Cimic-Aktie stürzt wegen Umsatz- und Cashflow-Einbruch ab

Von Rhiannon Hoyle und Stefanie Haxel

SYDNEY (Dow Jones)--Die australische Hochtief-Tochter Cimic hat im vergangenen Jahr wieder schwarze Zahlen geschrieben und rechnet im laufenden Jahr mit einem Gewinnanstieg - trotz anhaltenden Gegenwinds von der Covid-19-Pandemie. Der Umsatz ging dagegen um mehr als ein Fünftel zurück und der operative Cashflow schmolz in der Folge fast komplett weg. Beides sei zu einem großen Teil darauf zurückzuführen, dass die Pandemie die Vergabe neuer Projekte zeitweilig verzögert habe, teilte das Unternehmen mit. Die Aktie brach im Handel in Sydney um 17 Prozent ein.

Der australische Baukonzern wies für das vergangene Jahr einen Umsatz von 11,4 Milliarden Australische Dollar (ca. 7,3 Milliarden Euro) aus, nach 14,7 Milliarden im Jahr 2019. Der operative Cashflow brach auf 53,1 Millionen von 1,71 Milliarden Dollar ein.

Der Nettogewinn erreichte 620,1 Millionen Australische Dollar, nach einem Verlust von 1,04 Milliarden ein Jahr zuvor. Die Aktionäre sollen eine Schlussdividende von 60 Cent pro Aktie erhalten. Bereinigt um Sondereffekte, unter anderem um den Verkauf von der Hälfte der Anteile an der Bergbautochter Thiess, lag der Gewinn auf Proforma-Basis bei 372 Millionen Dollar. Der Vorstand beschloss eine Schlussdividende von 60 Cent pro Aktie.

In das laufende Jahr blickt die Cimic Group Ltd zuversichtlich und stellt einen Gewinn zwischen 400 und 430 Millionen Dollar in Aussicht, was einem Anstieg um 8 bis 16 Prozent gegenüber dem bereinigten Proforma-Gewinn entspricht.

"Während die Pandemie einen Einfluss auf den Umsatz und die Vergabe neuer Projekte im Jahr 2020 hatte, haben wir einen hohen Auftragsbestand von 30,1 Milliarden Dollar, was etwa zwei Jahre Arbeit bedeutet und einen positiven Ausblick auf die Zukunft bietet", sagte Chairman und CEO Juan Santamaria.

