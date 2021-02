Im Vorfeld des Neujahres- und Frühlingsfests, das ab Donnerstag in China und vielen anderen asiatischen Ländern beginnt, entwickelt sich der Handel heute gemäßigt. Die Futures liegen dagegen alle im Plus. Der DAX-Future gewinnt leicht auf 14.058 Punkten (+0,18 %) und der S&P 500 Future steigt um 0,23 % auf 3.918 Punkten. Der Nasdaq-Future steigt sogar um 0,44 % auf 13.740 Punkte.Der Handel am Dienstag endete im Minus. Alle wichtigen deutschen Benchmarks gaben ab, wobei die Verluste im SDAX am ausgeprägtesten waren. Der Index der kleinen Unternehmen fiel um -1,18 % auf 15.494,92 Punkte und die Aktien von ElringKlinger (-6,43 %) sowie Ceconomy (-8,51 %) waren die größten Verlierer im Index. Ceconomy hatte Dienstagfrüh die abschließenden Zahlen für das 1. Fiskalquartal und den Ausblick veröffentlicht.

