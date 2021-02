Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex will nach einer starken Woche nicht so richtig in die Gänge kommen. Gestern rutschte der DAX zeitweise unter die Marke von 14.000 Punkten. Bis zum Handelsende konnte er einen Teil seiner Verluste wieder wettmachen. Der DAX schloss rund 0,3 Prozent tiefer bei 14.012 Zählern. Die Marktidee ist diesmal Gold.