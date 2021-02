LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ceconomy auf "Underweight" mit einem Kursziel von 4,30 Euro belassen. Bei dem Elektronikhändler bleibe die kurzfristige Perspektive gedämpft, schrieb Analyst Nicolas Champ in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das erste Geschäftsquartal sei zwar eines der besten in der Konzerngeschichte gewesen, dies werde aber überschattet von größer werdender Unsicherheit in Zeiten des Lockdowns./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2021 / 11:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2021 / 11:54 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007257503

CECONOMY-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de