Der heutige Terminkalender ist reich an Highlights. Insbesondere die Rede von Fed-Chef Jerome Powell dürfte für erhöhte Spannung sorgen.Am frühen Morgen erfuhren die Marktakteure bereits, wie sich in China die Konsumentenpreise im Januar entwickelt haben. Mit minus 0,3 Prozent fiel der Wert geringer als erwartet aus. In Deutschland entsprach die Teuerungsrate mit einem Prozent p.a. den Erwartungen der Analysten. Um 14.30 Uhr steht dann noch die Bekanntgabe der US-Inflation an. Laut einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...