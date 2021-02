The following instruments on XETRA do have their first trading 10.02.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 10.02.2021Aktien1 PLBRSTR00014 Braster S.A.2 AU000000GUD2 G.U.D. Holdings Ltd.3 NO0010743545 KID ASA4 NO0010629108 NEXT Biometrics Group AS5 NO0003679102 NRC Group ASA6 FR0011464452 Spineguard S.A.7 ZAE000028296 Truworths International Ltd.8 US45258D1054 Immunocore Holdings PLC9 CA6295233093 Nabis Holdings Inc.10 CA01643B1067 Alithya Group Inc.11 FR0014001GY9 Europcar Mobility Group S.A. BZR12 US9855101062 Yellow Corp.13 BMG4953J1918 IR Resources Ltd.14 MHY2294C1075 Eneti Inc.15 CA7866881013 Sagen MI Canada Inc.16 US05601C1053 BGSF Inc.Anleihen/ETF1 CH0589030979 Investis Holding S.A.2 DE000DD5AVB4 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank3 DE000NLB3PF8 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-4 DE000NLB3PG6 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-5 XS2299135819 Danske Bank A/S6 NO0010922818 Frigaard Property Group AS7 US49456BAT89 Kinder Morgan Inc.8 US579780AR81 McCormick & Co. Inc.9 US579780AS64 McCormick & Co. Inc.10 XS2297204815 SKF AB11 USU81522AH45 7-Eleven Inc.12 FR0014001ZD3 Caisse Francaise de Financement Local13 DE000DL19VU0 Deutsche Bank AG14 DE000DL19VT2 Deutsche Bank AG15 XS2292263121 Morgan Stanley16 USP98047AC08 Volcan Compania Minera S.A.A.17 US075887CL11 Becton, Dickinson & Co.18 CH0593641068 Bâloise Holding AG19 DE000DK0ZJC6 DekaBank Deutsche Girozentrale20 DE000DK0ZJB8 DekaBank Deutsche Girozentrale21 IE00BMYDM794 L&G Hydrogen Economy UCITS ETF - USD Accumulating ETF