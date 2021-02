- Neue für Unternehmen entwickelte 5G-Lösung bietet Breitband-Konnektivität mit hoher Geschwindigkeit und niedriger Latenz zusammen mit Cloud-Management für Dienstanbieter, private Netzwerke, Campus und Unternehmensstandorte -

Leistungsstarke HF mit fortschrittlichem Antennendesign für verschiedene Einsatzszenarien

Dual-SIMs und softwaredefiniertes Switching für Flexibilität bei mehreren Netzbetreibern und Failover

Cloud-Verwaltung

In den USA konzipiert und entwickelt.

Inseego Corp. (Nasdaq: INSG), ein führender Anbieter im Bereich 5G und intelligenter IoT-Geräte-zu-Cloud-Lösungen, gab heute bekannt, dass sein neuer "Wavemaker PRO 5G"-Indoor-Router für den Einsatz in Europa, Nordamerika* und Australien zertifiziert wurde; weitere regulatorische Zertifizierungen für andere internationale Märkte stehen noch aus. Speziell für Firmenkunden entwickelt, kombiniert dieser Router hochleistungsfähige, betreiberübergreifende 5G- und Wi-Fi 6-Konnektivität mit Cloud-Software, die das Gerätemanagement vereinfacht, die Sicherheit maximal erhöht und die Kosten für Unternehmensanwender minimiert.

"Unsere ‚Wavemaker PRO 5G'-Lösungen verändern die Art und Weise, wie Firmen- und KMU-Kunden über Breitbandzugang denken", sagt Inseego-Präsident Ashish Sharma. "Egal, ob sie entfernte Zweigstellen betreiben, die eine schnellere Primärkommunikation benötigen, Einzelhandelsstandorte, die eine Failover-Lösung benötigen, oder eine dezentrale Belegschaft, die einen zuverlässigen und sicheren Zugang zu ihrem Unternehmensnetzwerk von zu Hause aus benötigt, der FG2000e-Router bietet unübertroffene Geschwindigkeit, einen hohen Datendurchsatz und eine hohe Zuverlässigkeit und das zusammen mit Softwarelösungen, die es für IT-Organisationen einfach machen, ihre Geräte zu betreiben und zu verwalten, ihre Netzwerke zu schützen und die Vorteile eines gemanagten 5G-WAN mit mehreren Betreibern zu nutzen."

Bringt 5G-Unternehmenslösungen auf den globalen Markt

Der Wavemaker PRO 5G-Indoor-Router FG2000e hat jetzt Industriezertifizierungen erhalten, die ihn für den Einsatz in vielen globalen Märkten kommerziell verfügbar machen. Es ist wichtig zu verstehen, dass verschiedene Länder und Regionen unterschiedliche Arten von regulatorischen und 3GPP-Zertifizierungen erfordern, um 5G-Produkte in Mobilfunknetzen betreiben zu können. Die GCF-Zertifizierung beispielsweise belegt, dass die Produkte mit den 3GPP-Standards konform sind und mit Mobilfunknetzen weltweit kompatibel sein werden. Die CE-Zertifizierung ermöglicht den Verkauf von Lösungen an Dienstanbieter und Unternehmenskunden in über 30 Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und der Europäischen Freihandelszone (EFTA). Die RCM-Zertifizierung bescheinigt, dass elektrische und drahtlose Geräte in Australien verkauft werden können. Und die FCC-Zertifizierung erfordert einen strengen Testprozess, bevor HF-Produkte in den USA verkauft und vermarktet werden dürfen.

Nach Abschluss all dieser Zertifizierungen kann der FG2000e-Router nun an Dienstanbieter und Firmenkunden in all diesen Regionen verkauft werden, einschließlich Organisationen, die private 5G-Netze einrichten.

Neue globale Vertriebspartner

Zusätzlich zu den Partnerschaften mit Dienstanbietern baut Inseego sein Netzwerk von Distributoren, Wiederverkäufern und Systemintegratoren weltweit aus, um neue Vertriebskanäle zu schaffen, zusammen mit dem lokalen Marktsupport für seine neuen Unternehmenslösungen. Der FG2000e-Router und die Software unterstützen lokale Sprachen, darunter Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Deutsch, Arabisch und Japanisch.

Ein betreiberübergreifendes verwaltetes 5G-WAN für flächendeckende Breitbandkonnektivität

Der "Wavemaker PRO 5G"-Indoor-Router FG2000e bietet hochleistungsfähige 5G-Konnektivität und 4G-LTE-Ersatzlösungen mit Funktionen wie:

Entsperrung, Dual-SIM, Firmware für mehrere Netzbetreiber die Flexibilität und ultimative Kontrolle über das vom Router genutzte Netz bietet, wodurch Ausfallzeiten und Gebühren für überhöhte Datennutzung vermieden werden

die Flexibilität und ultimative Kontrolle über das vom Router genutzte Netz bietet, wodurch Ausfallzeiten und Gebühren für überhöhte Datennutzung vermieden werden Zentralisierte Cloud-Verwaltung durch die Inseego Manage-Cloud-Lösung, die Gerätekonfiguration, Installation, Fernverwaltung sowie Sicherheit und Support vereinfacht und so ein hervorragendes Kundenerlebnis direkt "out of the box" und über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg bietet

durch die Inseego Manage-Cloud-Lösung, die Gerätekonfiguration, Installation, Fernverwaltung sowie Sicherheit und Support vereinfacht und so ein hervorragendes Kundenerlebnis direkt "out of the box" und über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg bietet Sicherheit auf Unternehmensniveau mit Unterstützung für WPA3-Wi-Fi-Sicherheit, erweiterte Verschlüsselung, Open VPN und IPsec VPN

mit Unterstützung für WPA3-Wi-Fi-Sicherheit, erweiterte Verschlüsselung, Open VPN und IPsec VPN Mehrwert mit einer soliden Pipeline an neuen Funktionen, einschließlich WAN-Management, Unternehmenssicherheit, Gerätemanagement und Anwendungen für vertikale Märkte.

Der "Wavemaker PRO 5G"-Indoor-Router FG2000e kann Gigabit-plus-Geschwindigkeiten (unter Verwendung von Sub-6-GHz-5G) liefern, die den typischen Kabel- und Glasfaser-Geschwindigkeiten entsprechen oder diese übertreffen. Der FG2000e ist ideal für Büroräume, Einzelhandelsstandorte, medizinische Einrichtungen, Campus und abgelegene Baustellen, die einen zuverlässigen Hochgeschwindigkeits-Breitbandzugang benötigen, mit Funktionen wie:

Ein 5-Gbit/s-Ethernet-Port, zusätzliche LAN- und WAN-Ports sowie ein TS9-Port für eine externe Antenne

Wi-Fi 6-Technologie zur Unterstützung von bis zu 128 Wi-Fi-fähigen Geräten

Ein RJ-11-Anschluss für optionales Voice over LTE (VoLTE)

5G für private Netzwerke

Laut IDC wird der Markt für private LTE/5G-Geräte im Jahr 2024 ein Volumen von 5,7 Mrd. USD erreichen. "Mit der Bereitstellung von zusätzlichen Frequenzen für die Nutzung durch Unternehmen, die mit der Einführung von kommerziellem 5G zusammenfällt, ist das Interesse an der Nutzung privater LTE/5G-Lösungen als Grundlage für die Konnektivität in einer Vielzahl von unternehmenskritischen, industriellen und traditionellen Unternehmen gestiegen."

Inseego 5G: Schnell, zuverlässig und sicher

Die in den USA konzipierten und entwickelten 5G-Produkte von Inseego sorgen für hohe Geschwindigkeit und niedrige Latenz mit umfassender Cybersicherheit, einschließlich WPA3-Wi-Fi-Sicherheit mit erweiterter Verschlüsselung, Open VPN, IPsec VPN, Kinderschutz und mehr.

Über die Inseego Corp.

Die Inseego Corp. (Nasdaq: INSG) ist ein branchenführender Anbieter von intelligenten Geräte-zu-Cloud-Lösungen, die die 5G-Netzwerk-Edge erweitern und eine breitere 5G-Abdeckung, Multi-Gigabit-Datengeschwindigkeiten, niedrige Latenzzeiten und hohe Sicherheit für einen äußerst zuverlässigen Internetzugang ermöglichen. Unsere innovativen mobilen Breitband- und Fixed-Wireless-Access (FWA)-Lösungen sowie unsere Softwareplattform vereinen die fortschrittlichsten Technologien (einschließlich 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6 und andere) in einer breiten Palette von Produkten, die eine stabile Konnektivität in Innenräumen, im Freien und in den schwierigsten industriellen Umgebungen bieten.

Die in den USA konzipierten und entwickelten Produkte und SaaS-Lösungen von Inseego bauen auf den patentierten Technologien des Unternehmens auf und bieten Dienstleistern, Unternehmen und Regierungsbehörden weltweit drahtlose Konnektivität in höchster Qualität. www.inseego.com Putting5GtoWork

©2021 Inseego Corp. Alle Rechte vorbehalten. Der Name Inseego und das Logo sind eingetragene Markenzeichen, und die Namen Wavemaker und Inseego Manage sind Markenzeichen der Inseego Corp. Andere hier erwähnte Firmen-, Produkt- oder Dienstleistungsnamen sind Markenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.

