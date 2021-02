Nach dem kleinen Rücksetzer gestern sieht es am deutschen Aktienmarkt am Mittwochmorgen wieder freundlicher aus. Gut eine halbe Stunde vor Xetr-Handelsstart wurde der DAX +0,28% bei 14.065 Punkten gesehen und damit 0,3 Prozent höher. Das bisherige Allzeithoch hatte der Leitindex am Montag bei 14.169 Punkten markiert."In Deutschland warten die Börsianer auf die Beschlüsse der Corona-Runde", schrieb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...