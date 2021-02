Der Euro hat sich am Mittwoch im Frühhandel gegen den US-Dollar etwas höher gezeigt. Gegen 8.30 Uhr kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,2129 Dollar und damit leicht mehr als am Vorabend. In New York hatte der Euro am Dienstag gegen 21 Uhr bei 1,2119 Dollar notiert.Der Euro setzt damit laut Helaba-Analysten seine Erholung fort. Im Kalender richten die Marktteilnehmer nach Einschätzung der ...

