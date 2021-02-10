Anzeige
Mehr »
Login
Mittwoch, 10.02.2021 Börsentäglich über 12.000 News von 654 internationalen Medien
East Africa Metals kurz vor der Detonation? Eine womöglich gewaltige Kursbombe!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0M8RQ ISIN: AU000000CWN6 Ticker-Symbol: 5CW 
Tradegate
08.02.21
10:43 Uhr
6,500 Euro
+0,150
+2,36 %
Branche
Unterhaltung
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
CROWN RESORTS LIMITED Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CROWN RESORTS LIMITED 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
6,1506,35010:53
6,2006,30010:53
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
CROWN RESORTS
CROWN RESORTS LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CROWN RESORTS LIMITED6,500+2,36 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.