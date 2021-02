DJ Your Family Entertainment AG: 'Dae ye ken RiC?' bedeutet 'Kennst Du RiC?' auf Schottisch!

DGAP-Media / 2021-02-10 / 09:00 Pressemitteilung der Your Family Entertainment AG (WKN A161N1; ISIN DE000A161N14) Der Countdown läuft. In sechs Tagen ist es soweit: Kinderleicht Englisch lernen: Relaunch von RiC.today in HD ab Faschingsdienstag - mit dem Andreaskreuz im Logo! München, den 10. Februar 2021 "Dae ye ken RiC?" bedeutet "Kennst Du RiC?" auf Schottisch! Aus "RiC International" wird "RiC.today": rechtzeitig zum schottischen "Pancake Tuesday" (Fastnachtsdienstag) am 16. Februar präsentiert sich RiC, der englischsprachige HD-Familiensender der YFE-Senderfamilie, mit neuem Logo. RiC.today ist der neue lineare Fernsehsender in HD für die ganze Familie in englischer Sprache, der das Lernen in allen Bereichen auf humorvolle Art fördert - der Sender zeigt dabei anspruchsvolle Lernprogramme und vermittelt Werte und Wissen über aktuelle Themen wie Umwelt, Gesundheit oder Ernährung. RIC.today zeigt aktuelle Filme, Serien und Beiträge und verstärkt dabei die Englischkenntnisse der Kontinentaleuropäer und deren Freundschaft mit Schottland. Kooperationen zwischen Partnern in Europa und Großbritannien, im speziellen mit Schottland, fördern den kulturellen Austausch und die Filme und Serien werden speziell für Schüler der englischen Sprache ausgewählt. Mit "Kooki's Crafty Show" hilft RiC.today den Kindern auf spielerische und unterhaltsame Art zu lernen und künstlerische Fähigkeiten, Kreativität und Fantasie anzuregen. Darüber hinaus fördert der neue Sender mit der Serie "Wondergrove" soziale Fähigkeiten und richtiges Benehmen; mit "Animal Alphabet" oder "Lost!" zeigt RiC.today Naturaufnahmen über die weltweite Fauna und Flora der neuen umweltbewussten Generation. RiC der Rabe, der seinen Ursprung in Ravensburg hat, feiert seine Freude über diesen Relaunch mit Musik aus seinem Dudelsack im Schottenrock! Mit RiC.today verfolgt die YFE AG weiter konsequent ihre Mission, Kindern und Familien auf der ganzen Welt hochwertige, gewaltfreie und lehrreiche Inhalte zu bieten, die gute Unterhaltung und gleichzeitig englische Sprachkenntnisse vermitteln. RiC.today ist von Schottland bis zum Schwarzen Meer via Satellit empfangbar (Eutelsat 16A, Transponder D8, der A1 Telekom Austria Group) und wird an Netzbetreiber auch über IP angeboten. In der ersten Phase ist RiC.today in Großbritannien, USA, Österreich eingespeist - das Interesse an dem jüngsten Sender der YFE Gruppe in HD ist dabei hoch. "Durch die Lockdown-Maßnahmen sind Eltern sensibler geworden, was Kinder und Jugendliche am Bildschirm konsumieren. Die Bildschirmzeit dabei sinnvoll zu gestalten, ist unsere Aufgabe. Mit RiC.today ist für jeden etwas dabei und gleichzeitig verbessern Kinder ihre Englischkenntnisse. Unsere linearen Sender werden daneben zumeist am großen Bildschirm gesehen, denn Filme am Handy zu erleben verhindert das Gemeinschaftserlebnis und ist schlecht für die Augen. Bei Ric.today ist unser Motto: War is not a star" so Dr. Stefan Piëch, der CEO der Your Family Entertainment AG. Laurence Robinet, Chief Broadcast Officer der YFE sagt: "Mit dieser Entscheidung gehen wir einen Schritt weiter in Richtung Aktualität und Edutainment und wir freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit mit schottischen Partnern. RiC.today wird an Programmfarbe und Ausstrahlung weiter gewinnen und dabei die Herzen der Kinder in der Welt erobern!" Über die Your Family Entertainment AG Die Your Family Entertainment AG (WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Kürzel: RTV) mit Sitz in München (kurz: YFE) ist Produzent und Lizenzhändler von qualitativ hochwertigen Unterhaltungsprogrammen für Kinder und die ganze Familie. Das Unternehmen verfügt über eine der größten senderunabhängigen Programmbibliotheken für Kinder- und Familienunterhaltung in Europa. Zum Programmvermögen gehören bekannte und beliebte Serien wie "Enid Blyton", "Fix&Foxi", "Urmel" oder "Altair". Die YFE betreibt daneben erfolgreich den preisgekrönten Pay-TV-Sender "Fix&Foxi TV" in der DACH- und der MENA-Region. Zusätzlich strahlt die YFE den Free-TV Sender "RiC" sowie verschiedene mobile und digitale Sender aus. 